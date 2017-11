Brocantes et vide-greniers à Paris le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

Accueil > Paris > Sortir à Paris > Brocantes et vide-greniers à Paris le samedi 2 et le dimanche 3 décembre (...)

Voici les vide-greniers et brocantes qui se tiennent à Paris le week-end du samedi 2 et du dimanche 3 décembre 2017.

Profitez-en aussi pour redécouvrir le Marché d’Aligre, les Puces de Vanves ou bien celles de Montreuil. Bons achats et bon week-end !

Accès rapide par arrondissement : Paris 1er - Paris 2e - Paris 5e - Paris 6e - Paris 11e - Paris 13e - Paris 15e - Paris 16e - Paris 20e

PARIS 1er

Brocante de l’Oratoire du Louvre le vendredi 1er et le samedi 2 décembre 2017

De 12h à 19h le vendredi et de 10h à 18h le samedi

Oratoire du Louvre - 145 Rue Saint Honoré 75001 Paris

Métro Palais Royal - Musée du Louvre (Métro 1 et Métro 7) - Bus 21, bus 48, bus 69, bus 72 et bus 81

Téléphone : 01 42 60 21 64

PARIS 2e

Marché de Noël Ethique et Chic des Agaçantes du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 2017

De 12h à 20h

7 Rue Bachaumont 75002 Paris

Métro Sentier (Métro 3) - Bus 20 et bus 39

Téléphone : 01 48 06 39 38

PARIS 5e

Brocante Mouffetard le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

120 exposants de 7h à 19h

Rue Mouffetard 75005 Paris

Métro Les Gobelins (Métro 7) - Bus 27, bus 47, bus 83 et bus 91

Téléphone : 01 45 89 32 07

PARIS 6e

Journées de Vente et d’Amitié Pentemont-luxembourg le vendredi 1er et le samedi 2 décembre 2017

De 14h à 20h le vendredi et de 11h à 18h le samedi

Temple Protestant - 58 Rue Madame 75006 Paris

Métro Saint-Placide (Métro 4) - Bus 95 et bus 96

Téléphone : 01 45 48 13 50

PARIS 11e

Journée d’Amitié et d’Entraide le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

De 10h30 ’(11h30 le dimanche) à 18h30

Salle des Fêtes - 6 bis Rue René Villermé 75011 Paris

Métro Père Lachaise (Métro 2 et Métro 3) - Bus 61 et bus 69

Téléphone : 01 48 05 94 93

Vide-greniers Jouets Vêtements Enfants et Puériculture le samedi 2 décembre 2017

De 10h à 16h30

Association Centre Social Solidarité Roquette - 47 Rue de la Roquette 75011 Paris

Métro Bastille (Métro 1, Métro 5 et Métro 8) - Bus 20, bus 29, bus 65, bus 69, bus 86, bus 87 et bus 91

Téléphone : 01 49 23 81 50

PARIS 13e

Antiquités, brocante de l’Hôpital le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

De 50 à 100 exposants de 7h à 19h

Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris

Métro Saint-Marcel (Métro 5) - Bus 57 et bus 91

Téléphone : 06 42 37 77 46

Vide-greniers couvert de fin d’année le samedi 2 décembre 2017

De 9h à 17h

14 Rue de Patay 75013 Paris

Téléphone : 06 95 35 25 73

Bourse Expo Playmobil le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

De 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Mairie du 13e - 1 Place d’Italie 75013 Paris

Métro Place d’Italie (Métro 5, Métro 6 et Métro 7) - Bus 27, bus 47, bus 57, bus 64, bus 67 et bus 83

Téléphone : 06 35 33 07 89

Journées d’Entraide et d’Amitié Saint-Marcel le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

À partir de 14h le samedi, de 10h30 le dimanche

Paroisse Saint-Marcel - 82 Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris

Métro Saint-Marcel (Métro 5) - Bus 57 et bus 91

Téléphone : 01 47 07 27 43

Vide-greniers du 75 le samedi 2 décembre 2017

De 9h à 18h

75 Boulevard Vincent-Auriol 75013 Paris

Métro Chevaleret (Métro 6)

Téléphone : 06 89 01 04 89

Brocante, marché de Noël de la Paroisse Saint-Hippolyte le dimanche 3 décembre 2017

De 12h à 16h

Paroisse Saint-Hippolyte - 27 Avenue de Choisy 75013 Paris

Métro Porte de Choisy (Métro 7) - Tramway T3a - Bus 183

PARIS 15e

Grande Vente de Noël de la Paroisse Saint-Léon le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017

De 10h à 18h

Salle Saint-Paul de la Paroisse Saint-León - Place du Cardinal Amette 75015 Paris

Métro Dupleix (Métro 6) - Bus 42

Téléphone : 01 53 69 60 10

PARIS 16e

Vide-greniers Exelmans Porte d’Auteuil le samedi 2 décembre 2017

De 100 à 200 exposants de 6h à 18h

Autour du 134 Boulevard Exelmans 75016 Paris

Métro Porte d’Auteuil (Métro 10) - Bus PC1, bus 32, bus 52, bus 123 et bus 241

Téléphone : 06 77 13 53 69

PARIS 20e

Grande Vente Solidaire Emmaüs Coup de Main le samedi 2 décembre 2017

De 10h à 17h

Recyclerie de Paris 20e - Place de la Porte de Montreuil 75020 Paris (au croisement de la rue des Docteurs Déjerine et de la rue Mendelssohn)

Métro Porte de Montreuil (Métro 9) - Tramway T3b - Bus 57, bus 215, bus 351 et La Traverse de Charonne

Téléphone : 01 48 44 44 92

Les incontournables

Paris 8e

Marché aux Timbres et aux Cartes Postales

Tous les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 19h

Avenue Gabriel 75008 Paris (à l’angle avec l’Avenue Marigny)

Métro Champs-Élysées - Clemenceau (Métro 1 et Métro 13) - Bus 42, bus 73, bus 83 et bus 93

Paris 11e

Marché de la création Bastille

Tous les samedis de 10h à 19h

Boulevard Richard-Lenoir, entre les rues Amelot et Saint-Sabin

Métro Bastille

Paris 12e

Marché d’Aligre

Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 16h à 19h30, le samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h30

Rue et place d’Aligre

Métro Ledru-Rollin

Puces d’Aligre

Moins de 50 exposants de 8h à 14h

Place d’Aligre 75012 Paris

Métro Ledru-Rollin (Métro 8) - Bus 61, bus 76 et bus 86

Paris 14e

Puces de Vanves

Tous les samedis et les dimanches de 7h à 14h

Métro Porte de Vanves

Paris 15e

Marché du livre ancien et d’occasion

Le samedi et le dimanche de 9h à 18h

Le longe du Parc George Brassens - 104 Rue Brancion 75015 Paris

Paris 18e

Marché aux Puces de Saint-Ouen - Clignancourt

Tous les samedis, dimanches et lundis de 7h à 19h30

Métro Porte de Clignancourt

Paris 20e

Marché aux Puces de Montreuil

Tous les samedis, dimanches et lundis de 7h à 19h30

Le plus "puce" des marchés aux puces de la capitale !

Métro Porte de Montreuil

